1 Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme wohl eine Fahruntauglichkeit des Seniors fest. (Symbolbild) Foto: /Stefan Puchner

Am Donnerstagnachmittag musste ein älterer Autofahrer seinen Führerschein abgeben, nachdem er einen Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) verursacht hatte.















Link kopiert

Der Senior war mit seinem Auto gegen 13.30 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und einen Unfall verursachte. An der Einmündung Hermann-Löns-Straße musste ein 22-jähriger Autofahrer vor der roten Ampel anhalten. An diesem fuhr der ältere Mann vorbei und schrammte an der gesamten linken Fahrzeugseite des 22-Jährigen entlang. Anschließend fuhr dieser bei Rot über die Ampel und bog nach rechts in die Hermann-Löns-Straße ab. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich kollidierte er noch mit einem dort stehenden Sprinter eines Paketzustellers. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Senior vermutlich nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Auf Anordnung eines Staatsanwalts wurde daraufhin die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 9.000 Euro.