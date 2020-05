1 Ein Rollerfahrer fährt in Nürtingen in ein stehendes Auto und flüchtet. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Bei der Kontrolle leistete der alkoholisierte Mann starken Widerstand und versuchte die Polizeibeamten zu schlagen.

Nürtingen - Ein 38-jähriger Rollerfahrer hat laut Polizei am Donnerstnachmittag um 17 Uhr einen Unfall in Nürtingen verursacht und ist daraufhin geflüchtet. Der Mann fuhr mit seinem Roller, der nicht zugelassen war, um 17 Uhr auf der Berliner Straße in das stehende Auto eines 57-Jährigen. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt, doch er flüchtete kurz danach mit seinem Roller in Richtung Südumgehung. In der Tischardter Straße konnten Polizeibeamten ihn dann kontrollieren. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, verhielt sich zunehmend aggressiv, versuchte, eine Beamtin zu schlagen und beleidigte die Beamten. Der Führerschein und der Roller des 38-Jährigen wurden beschlagnahmt. Die Polizeibeamten nahmen eine Blutprobe und setzten den Mann wieder auf freien Fuß.