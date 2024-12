Unfall in Nürtingen: Rettungswagen muss im Einsatz Pkw ausweichen – und verursacht Unfall

Unfall in Nürtingen

1 Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Rettungswagen musste am Dienstagmorgen in Nürtingen einem rücksichtslosen Pkw ausweichen und verursachte dabei einen Unfall.











In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr ein Unfall mit einem Rettungswagen im Einsatz passiert. Nach Angaben der Polizei versuchte der 31-jährige Fahrer des RTW, einem entgegenkommenden Pkw auszuweichen und touchierte dabei einen anderen Pkw.

Das Rettungsfahrzeug fuhr im dichten Berufsverkehr in der Hochwiesenstraße mit Signalhorn und Blaulicht zu einem Einsatz. Die meisten Verkehrsteilnehmenden bildeten dafür eine Gasse und fuhren in beiden Richtungen nach rechts. Von der B 313 kam dem RTW dann aber ein noch unbekannter Fahrer in einem blauen Kleinwagen entgegen, der weder stoppte noch auswich.

Daraufhin wich der 31-jährige Fahrer des Rettungsdienstes nach rechts aus, rammte dann aber beim Wiedereinscheren einen stehenden VW. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 8.500 Euro, die Insassen beider Fahrzeuge blieben aber unverletzt. Unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 04 20 bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere zum unbekannten Fahrer.