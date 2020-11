1 Der Radfahrer konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und zog sich beim Sturz auf den Asphalt einige Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Ein Fiesta-Fahrer übersah am Freitag beim Abbiegen in Nürtingen einen Rennradfahrer. Der stürzt auf die Fahrbahn und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nürtingen - Wegen der Unaufmerksamkeit eines 33-jährigen Autofahrers landete ein 52-jähriger Rennradfahrer gestern im Krankenhaus. Gegen 12 Uhr befuhr der 33-Jährige mit seinem Ford Fiesta die Gerberstraße in Richtung Steinengrabenstraße. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Christophstraße abbiegen und übersah dabei aber den entgegenkommenden Rennradfahrer. Der Radfahrer konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden und stürzte auf die Fahrbahn. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste der 52-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.