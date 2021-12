1 Für den verletzten Radler wurde ein Rettungswagen gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) beim Überholversuch mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens hatte den Radfahrer übersehen.















Nürtingen - Ein 49-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war der Radler gegen acht Uhr auf der Straße am Lerchenberg unterwegs, als sich ein Rückstau bildete. Bei einem Überholmanöver kam es dazu, dass der Fahrradfahrer gegen das Auto prallte und auf den Asphalt stürzte. Der 35-jährige Autofahrer wollte nach links abbiegen und übersah dabei den Radler. Der 49-Jährige zog sich eine Armverletzung zu und musste anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.