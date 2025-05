Unfall in Nürtingen: Radfahrerin von Auto angefahren – verletzt in Klinik

Radfahrerin von Auto angefahren – verletzt in Klinik

Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat am Montagnachmittag eine 80-jährige Autofahrerin eine Radfahrerin übersehen und angefahren. Die 45-jährige Radfahrerin musste in eine Klinik gebracht werden.











Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Heiligkreuzstraße mit der Hechinger Straße.

Eine 80-jährige Frau war mit einem Opel auf der Heiligkreuzstraße in Richtung Stadthalle unterwegs. An der Einmündung übersah sie dann offenbar die 45-jährige Radfahrerin und erfasste sie mit dem Auto.

Die Radfahrerin prallte mit dem Auto zusammen und fiel zu Boden. Ein Rettungswagen versorgte sie noch an der Unfallstelle, ersten Informationen zufolge wurde sie leicht verletzt. Die Fahrerin des Opel blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.