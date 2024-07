Unfall in Nürtingen: Radfahrerin fährt seitlich gegen Linienbus – verletzt in Klinik

Radfahrerin fährt seitlich gegen Linienbus – verletzt in Klinik

Unfall in Nürtingen

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzte sich am Dienstag eine 79-jährige Radfahrerin. Ersten Erkenntnissen nach war sie einem vorfahrtsberechtigten Bus in die Seite gefahren.











Der Rettungsdienst hat am Dienstag eine verletzte Seniorin in Nürtingen (Kreis Esslingen) in eine Klinik gebracht. Die Polizei war mit ihrem Fahrrad gegen einen Bus gestoßen, berichtet die Polizei.

Die Frau wollte gegen 10 Uhr vom Kleeweg in die Hans-Möhle-Straße abbiegen. Dabei missachtete sich die Vorfahrt einen Linienbusses und prallte seitlich gegen das Fahrzeug. Sie stürzte und verletzte sich. Der 35-jährige Busfahrer konnte nicht mehr reagieren. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.