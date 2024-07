Unfall in Nürtingen: Radfahrer von Auto angefahren

Unfall in Nürtingen

1 Der Radfahrer wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch ein Radfahrer verletzt. Den Angaben zufolge hatte eine Autofahrerin den Mann beim Abbiegen übersehen und angefahren.











Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein 80-jähriger Radfahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet hatte eine 45-Jährige den Senior übersehen, als sie abbog.

Die Frau wollte gegen 9.40 Uhr von der Säerstraße nach links in die Rümelinstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 80-Jährigen, der in Richtung Zizishausen radelte. Vermutlich hatte sie den Senior übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und der Mann stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.