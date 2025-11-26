Unfall in Nürtingen: Radfahrer von Auto angefahren – verletzt ins Krankenhaus

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

In Nürtingen hat am Dienstag ein Auto einen Fahrradfahrer beim Abbiegen erfasst. Der 65-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unklaren Ausmaßes.











﻿ Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer des 65-Jährigen beim Abbiegen übersehen und angefahren.

Wie die Polizei berichtet, bog eine 44-Jährige gegen 14.10 Uhr von der Neuffener Straße nach rechts in die Ersbergstraße ab, dabei erfasste sie mit ihrem KIA einen 65-Jährigen auf einem Pedelec, der auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war.

Der Mann stürzte, verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie hoch der Schaden an der Fahrzeugen ist, ist noch unklar.