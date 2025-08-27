Unfall in Nürtingen: Radfahrer von Auto angefahren und verletzt

1 Der Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision und verletzte sich. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Nürtingen hat am Dienstag ein Autofahrer einen Fahrradfahrer angefahren. Der Radler stürzte zu Boden und wurde verletzt.











Link kopiert

Ein 60-jähriger Radfahrer hat am Dienstag in Nürtingen-Neckarhausen leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte ein 39-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf vom Drosselweg in die Nürtinger Straße abbiegen.

Dabei nach er einem Mountainbiker die Vorfahrt, der auf dem Radweg links unterwegs war.

Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Er wollte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.