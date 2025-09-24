Unfall in Nürtingen: Radfahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

1 Zu einer verletzten Fußgängerin in Nürtingen musste die Polizei ausrücken. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Radfahrer und ein E-Scooter-Fahrer haben sich verkehrswidrig verhalten. Dadurch wurde eine 50-jährige Fußgängerin verletzt. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.











Link kopiert

Ein Radfahrer hat sich nach einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin am Dienstagnachmittag in Nürtingen aus dem Staub gemacht.

Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach einem flüchtigen Radler. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 19-Jähriger gegen 12.20 Uhr mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg des Bussteigs 8 am Zentralen Omnibusbahnhof in der Europastraße in Nürtingen. Als Mitfahrerin befand sich verbotenerweise noch eine 14-Jährige mit auf dem Roller. Gleichzeitig fuhr parallel dazu ein bislang unbekannter Radfahrer ebenfalls regelwidrig auf dem Gehweg in die gleiche Richtung. Der Radler machte eine vor ihm auf dem Gehweg laufende 50 Jahre alte Fußgängerin durch Klingeln auf sich aufmerksam. Die Frau ging zur Seite und wurde dabei von dem E-Scooter erfasst.

Die Fußgängerin stürzte, erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Radler flüchtete vom Unfallort. Um die Unfallfolgen kümmerte er sich nicht.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer: 0 70 22 / 9 22 40 entgegen.