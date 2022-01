Unfall in Nürtingen-Neckarhausen

1 Der Unfallverursacher konnte von der Polizei ermittelt werden. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/r

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Nürtingen-Neckarhausen (Kreis Esslingen) ein parkendes Auto beschädigt und ist danach weitergefahren. Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.















Nürtingen-Neckarhausen - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 18-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ermittelt werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, die Brückenstraße und streifte mit seinem Auto einen dort geparktes Fahrzeug, das erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss fuhr der 18-Jährige zunächst weiter bis zur Nürtinger Straße, begutachtete dort sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt danach in Richtung Nürtingen fort.

Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später konnte der deutlich alkoholisierte Unfallverursacher durch eine Streife des Polizeireviers Nürtingen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille bei dem 18-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.