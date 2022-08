1 Eine Beteiligte des Unfalls stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Foto: picture alliance/Matthias Balk

Nachdem zwei Autos in Nürtingen (Kreis Esslingen) zusammengeprallt sind, ist ein Mitarbeiter der Müllabfuhr angefahren worden. Er trug schwere Verletzungen davon.















Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag in der Werastraße in Nürtingen ereignet hat, ist ein 55 Jahre alter Müllwerker schwer verletzt worden. Zudem entstand Angaben der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei einer 54-jährigen Suzuki-Fahrerin, die an der Kollision beteiligt war, hätten Polizisten später einen deutlich überhöhten Alkoholwert festgestellt. Laut Polizei hielt gegen 9.40 Uhr ein 85-Jähriger mit seinem VW Polo zunächst hinter einem Müllfahrzeug an, das auf Höhe der Planckstraße Abfalltonnen leerte. Kurz darauf habe der Senior zum Überholen angesetzt und offenbar die 54-Jährige übersehen, die mit ihrem Kleinwagen von hinten heranfuhr und ebenfalls überholen wollte. Dabei seien der Polo und der Suzuki zusammengeprallt. Als der Senior wieder nach rechts einscherte, habe er den 55-jährigen Arbeiter erfasst, der sich schwere Verletzungen zuzog und in eine Klinik gebracht worden sei. Ein Atemalkoholtest, den die Polizisten durchführten, weil sie den Eindruck hatten, die Frau sei nicht nüchtern, ergab dann einen Wert von mehr als drei Promille.