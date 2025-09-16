Unfall in Nürtingen: Motorradfahrer stoßen auf B 313 zusammen – 19-Jähriger schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klini, wo er stationär behandelt werden musste. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf der B 313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein junger Motorradfahrer schwer verletzt. Ein anderer Biker wollte wenden, der 19-Jährige konnte nicht mehr reagieren.











Link kopiert

﻿ Zwei Motorradfahrer haben sich am Montagvormittag auf der B313 bei Nürtingen verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Ein 21-Jähriger fuhr mit seiner Yamaha in Richtung Metzingen und bremste ab, weil er wenden wollte.

Hinter ihm fuhr ein 19-Jähriger mit einer Kawasaki. Er konnte nicht mehr reagieren und prallte auf das vorausfahrende Motorrad. Beide Fahrer stürzten auf die Fahrbahn.

Der Kawasaki-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an den beiden Motorrädern betrug rund 6.000 Euro.

##Additional information##

Kürzel (ms) aus der Originalmeldung wurde nicht übernommen.

ES): Zwei Motorradfahrer zusammengestoßen

Zwei Motorradfahrer sind am Montagvormittag auf der B 313 zusammengestoßen. Ein 21-Jähriger war kurz vor zehn Uhr mit einer Yamaha auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur Südumgehung bremste er mit seiner Maschine ab, da er wenden wollte. Ein nachfolgender, 19 Jahre alter Kawasaki-Lenker konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf den vorausfahrenden Zweiradlenker auf. Beide stürzten im Anschluss zu Boden. Der 19-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Motorrädern beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. (ms)