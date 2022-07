Entscheidung in Baden-Württemberg Homöopathie steht auf der Kippe

Am 23. Juli entscheidet sich, ob Ärzte in Baden-Württemberg die Zusatzbezeichnung Homöopathie weiterhin erwerben dürfen. In den meisten Bundesländern ist dies bereits verboten. Welche Folgen hätte die Abschaffung für Patienten und Ärzte?