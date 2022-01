1 Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Räumungsarbeiten mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nürtingen - Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 31-Jährigen, der am Montagabend an der Kreuzung B 313, Wendlinger Straße, Oberensinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 18:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Am Ortseingang Nürtingen missachtete er die rote Ampel und fuhr über die Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 49-Jährigen der von der Wendlinger Straße kommend bei Grün in die Kreuzung in Richtung Wendlingen eingebogen war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Unfallverursachers gedreht und kam in der Mitte der beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der andere Pkw wurde nach links abgewiesen und prallte gegen den Ampelmast auf dem Fahrbahnteiler. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Alkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Alkoholwert von über einer Promille. Bei dem 31-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde noch am Unfallort einbehalten. Beide Autos waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Zur Unterstützung der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz.