Eine 19-jährige Autofahrerin fährt am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) in das Auto einer 57-Jährigen. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.















An der Einmündung Werastraße / Kirchheimer Straße in Nürtingen hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 18.15 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin laut Polizeiangaben auf der Werastraße unterwegs und wollte, als ihre Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, nach links in die Kirchheimer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Auto einer 57 Jahre alten Frau zusammen, die ebenfalls Grün hatte.

Durch den Unfall wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10 000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt.