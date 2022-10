Kreis Esslingen will Energie sparen Duschverbot in den Sporthallen

Die Esslinger Kreisverwaltung will ihren Beitrag zum Energiesparen leisten. Deshalb dreht sie in den kreiseigenen Sporthallen das Wasser komplett ab. Zudem wird das Landratsamt mit allen Standorten an mehreren Tagen geschlossen sein.