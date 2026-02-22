1 Bei einem Unfall in Nürtingen ist eine 29-Jährige leicht verletzt worden, zudem entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Foto: Stefan Puchner/dpa

Medizinische Probleme sind am Samstag Auslöser eines Unfalls in Nürtingen. Eine 29-Jährige landet mit ihrem Auto im Graben, der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.











Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 313 in Nürtingen gekommen. Eine 29-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Wegen körperlicher Probleme kam die 29-Jährige auf Höhe des Ortseingangs Oberensingen mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen streifte über mehrere Meter hinweg die Leitplanke und landete schließlich in einem Straßengraben.

Unfall in Nürtingen: Schaden beträgt rund 20 000 Euro

Die 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste aufgrund der Schäden mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße notwendig. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20 000 Euro.