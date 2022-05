Unfall in Nürtingen

Eine 61-jährige Autofahrerin zog sich bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag in Nürtingen leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.















Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines VW Polo bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Metzinger Straße (B297) in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Ein 54-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit seinem VW Touran auf der Metzinger Straße unterwegs und wollte laut Polizei an der Einmündung nach rechts in Richtung Neckarstraße/Nürtinger Straße abbiegen. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 61 Jahre alte Polo-Fahrerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamen musste und krachte mit seinem Auto ins Heck des Polo.

Die 61-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Touran war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.