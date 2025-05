Unfall in Nürtingen: Kraftradfahrer wird von Auto erfasst – schwer verletzt in Klinik

Kraftradfahrer wird von Auto erfasst – schwer verletzt in Klinik

Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Ein 30-Jähriger musste schwer verletzt in eine Klinik, ein Kind wurde leicht verletzt.











Ein 30 Jahre alter Kraftradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Er stieß nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr in der Grötzinger Straße mit einem Auto zusammen, nachdem dessen 33-jährige Autofahrerin vom Grubwasen nach links abbiegen wollte.

Dabei fuhr sie über einen abgesenkten Bordstein und übersah offenbar den herannahenden Kraftradfahrer auf seiner Kawasaki. Dieser fuhr an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbei, als es zum Unfall kam.

Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Im Dacia saß auf der Rückbank ein siebenjähriges Mädchen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der Schaden an Auto und Motorrad wird von der Polizei auf rund 18.000 Euro geschätzt.