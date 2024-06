Unfall in Nürtingen: Kollision zwischen Auto und Radfahrerin

1 Es entstand ein Schaden von 3000 Euro an dem Skoda. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Sonntagvormittag ist in Nürtingen ein Skoda-Fahrer mit einer 60-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo ihre Verletzungen versorgt wurden.











In Nürtingen ist es am Sonntagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen. Kurz vor 10 Uhr war nach Polizeiangaben ein Skoda-Fahrer auf der Auguste-Eisenlohr-Straße in Richtung Kreisverkehr Rümelinstraße unterwegs und hielt im Einmündungsbereich zunächst an.

Nachdem der Fahrer wieder angefahren war, stieß der Skoda laut Polizei mit einer 60-jährigen Radfahrerin zusammen, die von rechts kommend auf dem Gehweg fuhr. Daraufhin stürzte die Frau zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, um ihre Verletzungen zu versorgen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt nach Aussagen der Polizei insgesamt circa 3000 Euro.