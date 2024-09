Unfall in Nürtingen: Kollision im Einmündungsbereich – 20 000 Euro Schaden

Unfall in Nürtingen

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autos zusammengestoßen sind und hoher Schaden entstanden ist. Die Fahrer blieben dabei laut Polizei unverletzt.











Ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro ist nach Schätzung der Polizei infolge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Nürtingen entstanden.

Ein 20-Jähriger ist dem Bericht zufolge kurz vor 20.30 Uhr mit einem Auto die Neckarhäuser Straße in Richtung Neckarhausen gefahren. Den ersten Ermittlungen zufolge habe er an der Einmündung mit der Kreisstraße von der abknickenden Vorfahrtsstraße aus nach links abbiegen wollen.

Zusammenstoß mit BMW-Fahrer

Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Neckarhausen herkommenden Auto eines 62-Jährigen gekommen. Das Auto des 20-Jährigen sei daraufhin in die linke Leitplanke geschoben worden und habe diese beschädigt. Der Wagen habe abgeschleppt werden müssen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand.