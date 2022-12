Unfall in Nürtingen

1 Das Auto eines 73-Jährigen erfasste den Kinderwagen. Foto: picture alliance / /Jens Büttner

Eine 61 Jahre alte Frau mit Kinderwagen betritt laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Nürtingen die Fahrbahn. Ein 73 Jahre alter Autofahrer erfasst den Kinderwagen. Das zweijährige Kind wird verletzt und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.















Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein kleines Kind bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag in Nürtingen erlitten. Eine 61 Jahre alte Frau überquerte mit einem Kinderwagen gegen 17.20 Uhr die Schulze-Delitzsch-Straße. Dabei sei sie ohne stehenzubleiben über eine Verkehrsinsel gelaufen und habe anschließend, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betreten.

Ein in Richtung Roßdorf fahrender 73 Jahre alter Autofahrer erfasste den Angaben der Polizei zufolge den Kinderwagen, der dadurch auf die Gegenfahrspur fiel. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste der zwei Jahre alte Junge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.