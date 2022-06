1 In Nürtingen wurde ein Junge bei einem Unfall verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag ein elfjähriges Kind offenbar leicht verletzt, weil es zwischen parkenden Autos unvermittelt mit seinem Rad auf die Straße gefahren war.















Am Dienstag überquerte ein Kind in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit seinem Mountainbike die Straße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Wie die Polizei berichtet, war eine 28-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Metzinger Straße in Richtung Wörthbrücke unterwegs, als der Junge unvermittelt aus einer Lücke zwischen parkenden Autos heraus auf die Straße fuhr. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und rammte den Jungen mit ihrem Pkw. Der Elfjährige stürzte und verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen nach leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden, der an Fahrrad und Auto entstand auf 2 000 Euro.