Unfall in Nürtingen: Kind beim überqueren von Ampel angefahren

Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Neunjährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag bei einem Unfall ein neunjähriges Mädchen verletzt. Ein Autofahrer hatte das Mädchen beim Abbiegen übersehen und angefahren, als es über eine grüne Ampel lief.











Ein 71-Jähriger hat am Dienstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein neunjähriges Mädchen übersehen und mit dem Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei lief das Kind gerade über eine grüne Ampel, als es vom Pkw erfasst wurde.

Der 71-Jährige wollte gegen 17 Uhr mit seinem Ford von der Sudetenstraße nach links in die Neuffener Straße abbiegen. Das Kind lief dort gleichzeitig über die Ampel. Auf dem Überweg erfasste das Auto das Kind mit niedriger Geschwindigkeit, berichtet die Polizei. Das Kind wurde auf den Grünstreifen der Mittelinsel geschleudert und leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in eine Klinik. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.