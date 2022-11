1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/ Patrick Seeger

Ein 55-jähriger Autofahrer kommt am Dienstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Verkehrszeichen. Offenbar ist der Mann einer Katze ausgewichen.















Link kopiert

Weil er angeblich einer Katze ausgewichen ist, die plötzlich über die Fahrbahn rannte, hat am Dienstagnachmittag ein 55-jähriger Autofahrer in Nürtingen einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16 Uhr auf der Raidwanger Straße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Straße In den Rehwiesen rannte seinen Angaben zufolge eine Katze auf die Fahrbahn, weshalb der 55-Jährige auswich und dabei das Lenkrad verriss. Sein Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen am Straßenrand. Er erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.