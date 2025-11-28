Unfall in Nürtingen: Jugendlicher auf Neckarbrücke von Auto erfasst – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei hofft nach dem Unfall auf Zeugenhinweise zum Verursacher. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Ein Unbekannter Autofahrer hat in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar den Fuß eines 17-jährigen Fußgängers erfasst. Dann fuhr er weiter. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.











﻿ Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen 17-Jährigen auf der Neckarbrücke in Nürtingen (Kreis Esslingen) angefahren und verletzt. Der Jugendliche wollte nach Angaben der Polizei den Fußgängerüberweg überqueren, als das Auto seinen Fuß erfasst hat.

Der Fahrer fuhr danach weiter und ließ den leicht verletzten Jugendlichen allein zurück. Der dunkle Wagen war von der Stadtmitte gekommen und über die Brücke gefahren. Zeugen, die den Vorfall oder das Auto, das ähnlich eines VW Golf beschrieben wird, gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 02 1 / 50 10 an die Polizei zu wenden.