Immenser Schaden: Pkw wird in Linienbus geschoben

Unfall in Nürtingen

1 Sowohl der Pkw als auch der Linienbus mussten abgeschleppt werden. Foto: SDMG//Kaczor

Drei Autos – darunter ein Linienbus – waren am Donnerstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in einen Unfall verwickelt. Der entstandene Schaden ist immens.















Ein Linienbus ist am Donnerstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Eine 73-jährige Frau wurde verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Der 58-jähriger Fahrer des Busses war laut Polizeiangaben kurz nach 15 Uhr auf der L1205 bei Hardt von einer dortigen Haltestelle in Richtung Oberensingen losgefahren. Kurz darauf bremste er aufgrund eines auf dem Gehweg stehenden Fußgängers, der offenbar noch in den Bus einsteigen wollte. Die hinterherfahrende 73-Jährige bremste ebenfalls – doch ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Auto in den Wagen der 73-Jährigen. Dieser wurde daraufhin auf den Bus geschoben.

Straße teilweise gesperrt

Die Frau wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen und der Linienbus mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel mit zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt und der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden.