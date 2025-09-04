Unfall in Nürtingen: Heftiger Zusammenstoß an Kreuzung mit defekter Ampel

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Frau verletzt worden. Zwei Autos waren auf einer Kreuzung kollidiert.











Link kopiert

﻿ Bei einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen ist auf einer Kreuzung der Oberboihinger Straße in Nürtingen eine Person verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin kam laut Polizei kurz nach 7 Uhr von der B 313 über die Hochwiesenstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Krankenhaus überqueren.

Dabei stieß sie mit dem Nissan einer 56-jährigen Frau zusammen, die in Richtung Zizishausen unterwegs war. Die 56-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und musste nach dem Unfall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Ihr Nissan war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde von der Polizei auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb.