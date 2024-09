Unfall in Nürtingen: Frau muss nach Tritt von Pferd in Klinik geflogen werden

Frau muss nach Tritt von Pferd in Klinik geflogen werden

Unfall in Nürtingen

1 Ein Helikopter brachte die Frau ins Krankenhaus (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag eine 40-Jährige von einem austretenden Pferd verletzt worden. Der Rettungsdienst flog sie mit einem Helikoptern ins Krankenhaus.











Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen durch den Tritt eines Pferdes verletzt worden, wie schwer ist nach Mitteilung der Polizei nicht näher bekannt. Sie musste aber vom Notarzt vor Ort versorgt werden, bevor ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik brachte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 40-Jährige das Tier gegen 15.40 Uhr in der Straße Im Breiten Löhle auf eine Koppel geführt. Dabei trat das Pferd aus und traf die Frau.