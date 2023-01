Altersrekord in Kirchheim Charlotte Kretschmann ist 113 – und die älteste Deutsche

Man sieht und merkt es ihr nicht an: Charlotte Kretschmann, die in einem Kirchheimer Seniorenstift lebt, ist mit 113 Jahren derzeit der älteste Mensch in Deutschland. Wie man so alt wird? Durch Sport und eine behütete Kindheit, sagt die gebürtige Breslauerin.