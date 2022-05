1 Die Polizei hat die Unfallstelle in Nürtingen-Zizishausen nach dem schweren Unfall weiträumig abgesperrt. Foto: SDMG/Kohls

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ist ein 23-Jähriger in Nürtingen-Zizishausen in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei verletzte er zwei Menschen schwer.















Zwei Menschen sind am Sonntag kurz nach 21 Uhr an einer Bushaltestelle in Nürtingen-Zizishausen schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 23-jährige Nürtinger ist vermutlich zu schnell gefahren. Am Kreisverkehr beim Schnellrestaurant McDonalds erfasste sein Fahrzeug einen 29-jährigen Mann und eine 42-Jährige, die dort auf den Bus warteten.