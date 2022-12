1 Ein 49-jähriger Autofahrer zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Ein 65-Jähriger fährt Mittwochnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) vom Straßenrand los und übersieht offenbar ein ankommendes Fahrzeug – beim folgenden Unfall verletzt sich ein 49-Jähriger leicht.















Zwei Fahrzeuge mussten am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in der Neuffener Straße abgeschleppt werden. Ein 65-Jähriger war gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto vom rechten Fahrbahnrand angefahren und übersah hierbei einen in Richtung Stadtmitte fahrenden Wagen. Durch den Zusammenstoß zog sich dessen 49-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch wohl keine sofortige ärztliche Versorgung. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.