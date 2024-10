Unfall in Nürtingen: Autofahrer erfasst zwölfjährigen Radfahrer beim Abbiegen

1 Das Kind wurde vom Rettungsdienst behandelt. (Symbolfoto) Foto: imago images

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwochmorgen ein Autofahrer beim Abbiegen einen jungen Fahrradfahrer angefahren. Der Zwölfjährige stürzte und musste vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt werden.











Link kopiert

Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer in der Humpfentalstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen zwölfjährigen Fahrradfahrer angefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Junge gegen 7.30 Uhr in Richtung Carl-Benz-Straße unterwegs.

Der 58-Jährige fuhr in seinem BMW in dieselbe Richtung und wollte dann nach rechts in die Berliner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen und der Radler stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss seinen Eltern übergeben.