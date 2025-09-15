Unfall in Nürtingen: Auto muss Wildtier ausweichen und rammt Ampel – Verkehrsbehinderungen am Morgen

1 Bei dem Unfall in Nürtingen wurde eine Ampel stark beschädigt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Durch einen Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Sonntagabend eine Ampel s sehr beschädigt, dass es zum Wochenstart schwere Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gab.











Link kopiert

﻿Am Sonntag kurz nach 23 Uhr ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes A-Klasse gegen eine Ampelanlage geprallt. Der Fahrer wollte nach eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen, als er an der Einmündung Südumgehung/Metzinger Straße die Kontrolle verlor.

Wie die Polizei berichtet, überfuhr er eine Verkehrsinsel, riss ein Verkehrsschild um und fuhr schließlich gegen die Ampel. Die Ampelanlage fiel durch den Zusammenstoß vollständig aus. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Bis Montagvormittag gegen 10.30 Uhr kam es durch die Reparaturarbeiten zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung musste zeitweise den Verkehr regeln.