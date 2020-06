1 Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Während eines heftigen Regengusses ist in Nürtingen ein Autofahrer auf eine Mähmaschine aufgefahren. Es entstand ein Schaden von 23.000 Euro.

Nürtingen - Ein heftiger Auffahrunfall bei einsetzendem Starkregen hat sich am Dienstagvormittag auf der Südumgehung in Nürtingen an der Einmündung in die B 313 ereignet.

Ein 64-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem Wagen von der Südumgehung kommend an die Einmündung der Bundesstraße herangefahren. Aufgrund des Niederschlags übersah er eine am rechten Fahrbahnrand langsam fahrende Mähmaschine. Durch den Aufprall zog sich deren 39-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Da an der Mähmaschine Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sowie der Straßenreinigung musste der Bereich für zwei Stunden gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.