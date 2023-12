Unfall in Nürtingen: Auffahrunfall mit Verletztem auf B 297

1 Die Polizei musste die Straße während der Räumungsarbeiten zeitweise sperren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf der Nürtinger Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) kam es am Mittwochabend offenbar wegen einer Unaufmerksamkeit zu einem heftigen Auffahrunfall. Eine Person musste ins Krankenhaus.











Link kopiert

Unachtsamkeit war laut Polizei der Grund für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 297 in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignete. Gegen 17.15 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der Nürtinger Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Wörthbrücke erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 60-Jähriger mit seinem VW-Bus verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Während der VW-Bus fahrbereit blieb, wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 7 000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, weshalb die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden musste. Dadurch entstanden im Feierebandverkehr entsprechende Behinderungen.