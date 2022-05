1 Die 19-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwochabend wurde eine 19-jährige Fahrradfahrerin durch einen Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.















Schwer verletzt wurde eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Neuffener Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Ein 49-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 19.10 Uhr mit seinem Auto auf der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs.

Nach der Einmündung der Gottlieb-Daimler-Straße übersah er offenbar die auf dem Radfahrstreifen in gleiche Richtung fahrende Radlerin und fuhr ihr von hinten auf. Dabei wurde die 19-Jährige von ihrem Trekkingrad geschleudert und so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Schaden am Auto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen. Unfallspezialisten der Verkehrspolizei haben mit Unterstützung eines Sachverständigen die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.