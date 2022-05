1 Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Dienstagmorgen hat sich in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 63-Jähriger wurde schwer verletzt.















Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der Neuffener Straße in Nürtingen ereignet. Ein 18-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 6.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Neuffen unterwegs. Kurz vor der Albstraße wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 63-jähriger Autofahrer hinter ihm bemerkte dies und bremste ab. Ein 23-Jähriger Autofahrer dagegen bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeug des 63-Jährigen, das wiederum auf das Auto des 18-Jährigen geschoben wurde.

Neuffener Straße gesperrt

Der 63-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der 18-Jährige und seine 39 Jahre alte Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Unfallverursacher wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Die Neuffener Straße musste in stadtauswärtiger Richtung bis kurz vor zehn Uhr gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung.