Das Auto der 25-Jährigen musste abgeschleppt werden. (Symbolbild)

Am Sonntagnachmittag kam es in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer Kreuzung in der Nähe der Galgenbergstraße zu einem Verkehrsunfall.

Wie die Polizei berichtet, war ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr auf der B 313 in Richtung Neckarhausen unterwegs. An der Kreuzung in Richtung Stadtbrücke ordnete er sich erst auf der linken Spur ein, eher er unmittelbar vor der dort rot zeigenden Ampel die Spur wechselte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf dieser Spur fahrenden 25-jährigen Autofahrerin. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls prallte sie mit ihrem Fahrzeug frontal in den Ampelmast. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 13.000 Euro und stellte bei dem 46-Jährigen im Verlauf der Unfallaufnahme fest, dass er offenbar getrunken hatte. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann seinen Führerschein abgeben musste.