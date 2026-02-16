Unfall in Nürtingen: 85-jährige Fußgängerin schwer verletzt

1 Ein Unfall in der Nürtinger Marienstraße hat am Sonntag die Polizei beschäftigt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Beim Zurücksetzen mit seinem Auto hat ein 57-Jähriger eine Seniorin übersehen. Die 85 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntagvormittag in Nürtingen passiert ist, hat eine Fußgängerin laut Polizei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Ein größerer Sachschaden sei nicht entstanden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 57 Jahre alter Autofahrer kurz nach elf Uhr mit seinem Volvo die Marienstraße befahren, wo er nach einem bestimmten Hotel suchte. Der ortsunkundige Mann fuhr allerdings dem weiteren Bericht zufolge versehentlich an der Hoteleinfahrt vorbei, hielt daraufhin an und legte den Rückwärtsgang ein.

Seniorin mit Rollator übersehen

Beim Zurücksetzen habe der Autofahrer die 85-jährige Fußgängerin übersehen, die in diesem Moment mit ihrem Rollator die Straße überquert habe. Der Wagen habe die Frau gerammt, die daraufhin zu Boden gestürzt sei und sich verletzt habe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie laut Polizei mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.