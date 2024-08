Unfall in Nürtingen: 82-Jährige missachtet Vorfahrt – Radfahrer verletzt

Unfall in Nürtingen

1 Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Weil eine 82-jährige Autofahrerin die Vorfahrt missachtet hat, ist es am Sonntagabend zu einem Unfall in Nürtingen gekommen. Dabei wurde ein 36-jähriger Fahrradfahrer verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall in der Schlesierstraße in Nürtingen ist am Sonntagabend ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 82-jährige Ford-Fahrerin gegen 17.50 Uhr von der Schlesierstraße nach links auf den Enzenhardtplatz abbiegen, wobei sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Radlers missachtete. Die 82-Jährige stieß mit ihrem Ford mit dem Fahrradfahrer zusammen. Dabei wurde der 36-Jährige von seinem Rad geschleudert.

Beim Sturz auf die Straße erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.