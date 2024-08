Unfall in Nürtingen: 78-jährige Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto – schwer verletzt

1 Die Radfahrerin wurde vom Krankenwagen schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Radfahrerin in Nürtingen mit dem Honda eines 33-Jährigen zusammengestoßen, weil sie eine rote Ampel ignorierte. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.











Link kopiert

Schwere Verletzungen hat sich eine 78-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Europastraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Donnerstagnachmittag zugezogen.

Um kurz vor 14 Uhr überquerte sie nach Angaben der Polizei wohl unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten die Europastraße auf Höhe eines Fußgängerüberwegs, obwohl die für sie geltende Ampel rot anzeigte. Ein 33-Jähriger, der mit seinem Honda Civic in Richtung Bahnhof fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Frau.

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An dem Fahrrad entstand laut Polizei Schaden in Höhe von circa 100 Euro, an dem Pkw in Höhe von circa 3000 Euro.