Nürtingen - Gesundheitliche Probleme sind wohl die Ursache eines Auffahrunfalls am späten Dienstagabend an der Metzinger Straße. Kurz vor Mitternacht war ein 46-jähriger Autofahrer auf der B 313 in Richtung Neckarhausen unterwegs, als er an der Einmündung nach links auf die Wörthbrücke abbiegen wollte. Er fuhr laut Polizeiangaben nahezu ungebremst auf das Auto eines 58-Jährigen auf, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielt. Der 58-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen; eine sofortige ärztliche Versorgung war der Polizei zufolge nicht notwendig. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.