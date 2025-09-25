Unfall in Nürtingen: 42-jähriger Rollerfahrer muss Auto ausweichen und stürzt schwer

1 Der 42-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Rollerfahrer verletzt worden. Er musste wegen eines Autos stark bremsen und stürzte dabei auf der Straße.











﻿Ein 42-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwochabend bei einem Sturz in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Der Mann wurde gegen 20 Uhr in der Plochinger Straße von einem Auto gefährdet, berichtet die Polizei.

Ein 57-Jähriger fuhr an der Einmündung in die Rümelinstraße in seinem VW bis in die Fahrbahnmitte, weil ein abgestellter Container ihm die Sicht versperrte. Dadurch nahm er aber dem 42-Jährigen auf der Aprilia die Vorfahrt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Rollerfahrer ein Bremsmanöver ein. Auf der regennassen Straße verlor er dabei aber die Kontrolle und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seiner Aprilia entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.