1 Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem unverletzt gebliebenen 30-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein 30-jähriger Mann, der in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Unfall beim Abbiegen verursacht hat, stand offenbar unter Alkoholeinfluss und musste deshalb seinen Führerschein abgeben.















Link kopiert

Nürtingen - Seinen Führerschein abgeben musste ein 30 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend an der Einmündung Hochwiesen-/ Walter-Rauch-Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen). Der Mann befuhr laut Polizei mit seinem VW Golf gegen 22.20 Uhr die Hochwiesenstraße in Richtung Oberboihinger Straße und wollte an der Einmündung mit der Walter-Rauch-Straße nach links in diese einbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Hochwiesenstraße in Richtung B313 fahrenden Smart Fortwo eines 25-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem unverletzt gebliebenen 30-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste daher nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Zeugenhinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420.