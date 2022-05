Unfall in Nürtingen

Leicht verletzt hat sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 27 Jahre alter Mann, der am Montagabend auf einem Feldweg in Verlängerung des Bergäckerweg in Nürtingen von einem Auto angefahren worden ist.

Wie die Polizei mitteilte, bog eine Autofahrerin kurz vor 21 Uhr von der Straße Lohwiesen nach rechts in Richtung Bergäckerweg ab. Hierbei übersah sie den 27-Jährigen, der kurz nach der Einmündung neben seinem Pedelec am Fahrbahnrand saß und ein Getränk zu sich nahm. Das Pedelec wurde laut Polizei vom Auto erfasst und auf den 27-Jährigen aufgeschoben.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro.