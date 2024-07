Unfall in Nürtingen: 26-Jähriger nach Fahrerflucht festgenommen

1 Die Polizei ordnete beim 26-Jährigen eine Blutentnahme an, nachdem er zum Unfallauto zurückgekehrt war. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott via www.imago-images.de

Die Polizei hat am Sonntagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) einem 26-Jährigen den Führerschein abgenommen, weil er zuvor offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursachte.











Link kopiert

Nürtingen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 26-Jähriger am Sonntagabend auf der Oberboihinger Straße verursacht hat. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Oberboihinger Straße unterwegs. Weil er jedoch viel zu schnell fuhr, verlor er beim Verlassen des Kreisverkehrs die Kontrolle über seinen Wagen, der ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei knallte der BMW mit dem Heck gegen eine gläserne Werbetafel, die vollständig zerstört wurde. Ohne anzuhalten fuhr der Fahrer davon, ließ rund 100 Meter weiter seine Mitfahrer aussteigen und parkte dann den beschädigten BMW im Bereich der Austraße, bevor er zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zunächst die Mitfahrer angetroffen und schließlich auch der BMW aufgefunden werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kehrte der 26-jährige mutmaßliche Fahrer zu seinem Wagen zurück. Da bei ihm deutliche Anzeichen auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum festgestellt werden konnten, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. An dem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden sein. Der Sachschaden an der Werbetafel wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)