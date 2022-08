Unfall in Nürtingen

1 Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa//Stefan Puchner

In Nürtingen fuhr am Freitag gegen 12.30 Uhr ein Lkw-Fahrer gegen das Auto eines 74-jährigen Mannes. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.















Link kopiert

Ein Verkehrsunfall in der Neckarstraße in Nürtingen hat einen von der Polizei geschätzten Sachschaden von etwa 25.000 Euro verursacht. Ein 74-jähriger Fahrer fuhr gegen 12.30 Uhr Richtung Neckarhausen und soll stark abgebremst haben, um seine 62-jährige Beifahrerin am Straßenrand aussteigen zu lassen.



Nach Angaben der Polizei konnte infolgedessen ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte gegen das Auto des 74-jährigen und schob es gegen eine Ampel. Sein Fahrzeug wurde dadurch vorne und hinten stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.